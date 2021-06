Uitgeverijen willen boekenbeursinitiatief organiseren in Kortrijk

Het zou gaan om een geestelijke opvolger van de Antwerpse Boekenbeurs die van 2022 tot 2024 in Kortrijk zou plaatsvinden en mogelijk later zou 'terugkeren' naar Antwerpen.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank keurde enkele dagen geleden nog het enige bod af op de met financiële problemen kampende Boekenbeurs-organisator Boek.be. Daphne, Lannoo Uitgeverij, Pelckmans Uitgevers, Standaard Uitgeverij, VBK Uitgevers, Uitgeverij Snoeck en Yoyo Books willen nu samen met nog enkele partners niet langer bij de pakken blijven zitten en plannen een nieuw "boekenbeursinitiatief" - schijnbaar zonder de oorspronkelijke over te nemen. Dat evenement zou plaatsvinden in Kortrijk, vanaf 2022.

Steun van West-Vlaanderen en Kortrijk

De uitgeverijen stellen over de steun van de provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk te beschikken. "We zullen het event ook integreren in de stad, zodat we over enkele jaren het event kunnen extrapoleren tot 'een maand van het boek'", klinkt het nog. "Met een jaarlijks thema en enkele mogelijke evenementen op cultuurhistorische ankerpunten in de stad, zoals de stadsschouwburg, het kunstencentrum Buda enzovoort." Dit jaar zou er wel al een kleinschalige variant plaatsvinden in het weekend van 30 en 31 oktober en 1 november. Voor het evenement dat er vanaf 2022 zou komen, reiken de initiatiefnemers naar eigen zeggen nog de hand naar "de boekhandels, de auteurs, Literatuur Vlaanderen, mediapartners en andere actoren die een passie hebben voor boeken en cultuur".