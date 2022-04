Uitgebreide parking 't Zand Brugge bereikbaar voor publiek

Sinds gisteren is de langverwachte uitbreiding van de parkeergarage aan 't Zand in Brugge bereikbaar voor het publiek. De parking telt nu 1.887 plaatsen, dat zijn er 635 meer dan voor de werken.

Met 1.252 plaatsen was de parkeergarage aan 't Zand al een van de grootste parkings van België, maar toch was de capaciteit op momenten niet voldoende om alle bezoekers te ontvangen.

Het nieuwe gedeelte, verspreid over 3 verdiepingen, zal ruime parkeergelegenheid en 12 extra elektrische oplaadpunten bieden, wat het totaal op 44 laadpunten brengt. Net als in de bestaande parking 't Zand zal de nieuwe uitbreiding voorzien zijn van de ‘Longen in de stad’ die actief de fijnstof deeltjes uit de lucht filteren.

Herinrichting Albert I-park

De aanleg van deze uitbreiding, die de connectie tussen de aangrenzende woonwijk en de Kapucijnenrei versterkt, was ook een gelegenheid om het Albert I-park opnieuw in te richten.

Met het oog op het behoud van het park werd het ontwerp van de nieuwe parking volledig aangepast aan de bestaande bomen en vegetatie. De inkomhal en de technische gebouwen werden geïntegreerd in de lay-out van het park om het open karakter te bewaren.