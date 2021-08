Uitgebreide fietszone in Gullegem

Vorig jaar waren dagelijks 12 kinderen betrokken bij een ongeval, en dat is ondanks het vele afstandsonderijs tijdens cororna slechts een lichte daling. Een uitgebreide fietszone moet in Gullegem helpen. In zeven straten moeten auto's vanaf 1 september achter de fietsers blijven. Het gaat om de omgeving van de vestigingen van de basisschool.

De 'high five'- palen moeten kinderen bovendien stimuleren om met de fiets of te voet te komen. De verkeersingrepen zijn voorlopig, in december volgt een evaluatie.