Uitbreidingshonger Brouwerij Vander Ghinste nog niet gestild

Na de bouw van een nieuwe brouwzaal in Bellegem zal Brouwerij Omer Vander Ghinste volgend jaar investeren in een nieuwe bottelarij en een logistiek centrum in Zwevegem.

Dat meldt de brouwerij van onder meer Omer, Bockor en Le Fort woensdag naar aanleiding van een historische mijlpaal. Dit jaar is immers de kaap van de 100.000 hectoliter overschreden. De brouwerij kende in zijn geschiedenis constant een mooie groei, maar de jongste jaren gaat het hard in Bellegem, onder meer dankzij Omer en Le Fort. "Terwijl de vraag naar pils stagneert, blijft de markt van de speciaalbieren aantrekken en we zien nog veel mooie opportuniteiten. We zitten op twee kilometer van de Franse grens, dus die markt met een groot groeipotentieel ligt letterlijk voor onze neus", aldus Nicolas Degryse van de brouwerij. "Maar ook verder liggen er zeker nog mogelijkheden."

Om aan de vraag te voldoen is een grotere productiecapaciteit nodig. Vander Ghinste investeerde 7 miljoen euro om de productiecapaciteit van 100.000 hectoliter naar 180.000 hectoliter te brengen. En er is nog meer. "In de brouwerij, in het centrum van Bellegem, investeren we verder in gisting, lagering en een nieuwe bottelarij zodat het volledige productieproces in de historische gebouwen, waar het in 1892 begon, plaatsvindt. Daarnaast wordt op een boogscheut een nieuw logistiek centrum voorzien, in Zwevegem. Met deze investeringen kan de brouwerij de consistente kwaliteit van de bieren verder garanderen", klinkt het.

Wat de investeringskost precies zal zijn is nog onduidelijk. Of er meer volk nodig zal zijn, is ook nog niet geweten. "Maar dat lijkt logisch. De voorbije acht jaar zijn we van een 50-tal werknemers naar een 75-tal gegaan. Hoe hoger de productie, hoe meer volk er nodig is uiteraard", aldus Degryse.