Uitbreiding parking 't Zand gestart

In Brugge is het startschot gegeven voor de uitbreiding van de ondergrondse parking onder ’t Zand.

De parking onder ’t Zand in Brugge stalt nu nog een kleine 1300 wagens. Straks zijn dat er zowat 640 meer, waardoor ’t Zand één van de grootste parkings wordt van het land. Groot, maar ook clean, want speciale machines moeten de binnenlucht zuiveren van fijn stof. Het ontwerp is van de hand van BOVAAarchitects en de Nederlandse landschapsarchitecten van West 8.

Terwijl er ondergronds hard zal gewerkt worden om de parking tegen mei 2022 klaar te hebben, vinden er ook bovengronds in het Albert I-park werken plaats. Wat de relatie met de woonwijk en de Kapucijnenrei moet versterken.

De werken zullen alles samen 23 miljoen euro kosten. Het zijn de parkinggebruikers die ze zullen financieren.