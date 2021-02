Uitbraak Zuid-Afrikaanse variant in WZC in Westende

In WZC Westduin van de Armonea Groep zijn momenteel 36 mensen besmet. 4 bewoners verblijven in het ziekenhuis. Onder de medewerkers zijn 2 besmettingen vastgesteld. Momenteel zijn de meeste bewoners niet ernstig ziek. Uit gerichte testing blijkt dat het gaat om de Zuid-Afrikaanse variant. Burgemeester Dedecker en de directie kondigden vorige week - na de uitbraken in Houthulst - meteen de meest strikte beschermingsmaatregelen af om de tweede vaccinatieronde te vrijwaren. Die zal nu met vertraging doorgaan.

Het onderzoek naar waarom het virus niettegenstaande de strenge beschermingsmaatregelen toch is binnengeraakt, is nog volop aan de gang. Begeleidende artsen vermoeden dat deze variant van het virus is binnengeslopen via het Oostendse WZC Lacourt.

Andere Middelkerkse woonzorgcentra

Ook in WZC Haerlebout zijn er 34 besmettingen vastgesteld, weliswaar niet met een gemuteerde variant van het coronavirus. Ook daar gelden de meest strikte beschermingsmaatregelen zodat de besmettingen ingedijkt blijven en de tweede vaccinatieronde maximaal beschermd wordt.

In WZC De Ril en Tara gelden ook nog steeds strenge beschermingsmaatregelen. Daar zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Binnenkort krijgen de bewoners van beide WZC’s hun tweede coronavaccin.