Uitbraak van vogelgriep in pluimveebedrijf in Menen

In een pluimveebedrijf in Menen zijn donderdag verschillende besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Dat melden het FAVV en de Boerenbond. Het is nog niet duidelijk over hoeveel gevallen het juist gaat. Uit veiligheidsoverwegingen zal de pluimveestapel vernietigd worden.

Over hoeveel besmettingen het specifiek gaat, is nog onduidelijk, maar het FAVV spreekt van een "besmettingshaard". De ontdekking betekent een economisch drama voor het bedrijf, want uit voorzorg moet de volledige pluimveestapel geslacht worden.

In de omgeving van de boerderij gelden vanaf nu ook aanvullende maatregelen. Zo is de toegang tot pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren en is de afvoer van consumptie-eieren verboden. Ook het vervoer van pluimveevlees vanuit slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen is niet langer toegelaten.

Twee weken geleden werd vogelgriep vastgesteld bij drie wilde vogels in een vogelopvangcentrum in Oostende. Daarom geldt in heel het land een ophokplicht, ook voor particulieren. Vorige week was er sprake van tien bevestigde gevallen in ons land. Het was drie jaar geleden dat er nog vogelgriep in ons land ontdekt werkt. In juni en juli 2017 werden dertien uitbraken van H5N8 vastgesteld bij pluimveehandelaars en hobbyhouders. In februari en maart van dat jaar werd het virus ook vier keer vastgesteld bij wilde vogels.

"Wees voorzichtig met voederen van tuinvogels"

Natuurpunt roept om voorzichtig te zijn met het voederen van tuinvogels, om de verspreiding van het vogelgriepvirus te beperken. "Gebruik je gezond verstand: als je pluimvee hebt, vermijd dan om grote aantallen vogels te lokken", vertelt vogelexpert Gerald Driessens. Vandaag werden in een pluimveebedrijf in Menen nog verschillende besmettingen vastgesteld met het virus.

"Voederen kan nog, maar volg de logica: heb je zelf pluimvee of hebben je buren bijvoorbeeld een kippenren in de tuin, vermijd dan om grote aantallen vogels aan te lokken", vertelt vogelexpert Gerald Driessens. "Beperk het voederen in dat geval zo dat de tuinvogels niet in contact kunnen komen met het pluimvee. Als dit niet te vermijden is, bied je best geen voedsel aan aan wilde vogels."

Natuurpunt vraagt ook om niet te veel voedsel te strooien, maar om gebruik te maken van voedersilo's, pindasnoeren en vetbollen. Water dient ook regelmatig ververst te worden en het voedsel van de vorige voederbeurten moet zoveel mogelijk weggenomen worden, ook als er geen pluimvee in de buurt is.

Twee weken geleden werd vogelgriep vastgesteld bij drie wilde vogels in een vogelopvangcentrum in Oostende. Daarom geldt in heel het land een ophokplicht, ook voor particulieren. Vorige week stond de teller van het aantal besmettingen in ons land al op tien. Vandaag/donderdag werden in een pluimveebedrijf in Menen verschillende besmettingen vastgesteld.

Wie een verhoogde sterfte of een ander symptoom van ziekte vaststelt, moet onmiddellijk een dierenarts contacteren. Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99.777.