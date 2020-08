Uitbaters feestzalen ontgoocheld "maar het went"

Michael Bouckaert en Ruth Tremerie van Feestzalen Vaernewyck in Kuurne reageren heel ontgoocheld op de beslissingen van de jongste veiligheidsraad. "Of eigenlijk niet, " zeggen ze, "we zijn het intussen zo gewoon dat we niet nog meer ontgoocheld kunnen zijn."

In normale omstandigheden hebben ze acht huwelijksfeesten per maand, en amper 2 rouwmaaltijden per maand. De uitbreiding van rouwmaaltijden naar 50 man levert voor hen dus weinig op. Ze geven evenwel de moed niet op. "Daarvoor zijn we te gepassioneerd," zeggen ze. Ze rekenen wel op extra steunmaatregelen van de overheid.