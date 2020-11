Uitbaters campings ontevreden over gang van zaken

Maar die maatregel is ondertussen bijgestuurd voor tweedeverblijvers. Wie dus een tweede verblijf heeft op een camping of er op jaarbasis iets huurt, mag wel komen. Al komt die bijgestuurde maatregel voor veel uitbaters te laat. In het kampeerverblijfpark Ter Duinen in Vlissegem bijvoorbeeld zijn er van de 600 vaste stacaravans amper 10 bezet. "Normaal moesten we sluiten vandaag," zegt Lawrence Sansens. "Maar in het Staatsblad is verschenen dat we wel mochten openblijven. Maar wij hadden onze vaste klanten al gewaarschuwd dat ze vandaag moesten vertrekken".

Ook mobilhomes en vaste huurders

Tijdens de eerste lockdown mochten mensen niet naar hun tweede verblijf komen, nu zijn niet-essentiële verplaatsingen wel toegelaten en kan dat wel. Maar de campings en de vakantieparken, die moesten wel dicht. Terwijl er ook wel tweedeverblijvers zijn en sommige mensen er ook het hele jaar door iets huren. Burgemeester Wilfried Vandaele: ""Het misterieel besluit zegt dat enkel mensen die eigenaar zijn aanwezig mogen zijn. Wij vonden dat niet correct. Ik heb overlegd met Minister Demir en Toerisme Vlaanderen en zij volgen de interpretatie dat wie eigenaar is op een camping, of op vaste basis iets huurt mag komen. Sommige mensen huren een chalet winter en zomer. Die kunnen ook aanwezig zijn en eigenlijk mogen ook mobilhomes die doortrekken en toercaravans naar de campings komen".