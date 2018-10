Uitbater Pitabar blijft in cel voor poging doodslag

Behnan K. en Michael L. kregen het op dinsdag 18 september rond 23 uur met elkaar aan de stok in een pitabar in Wakken, een deelgemeente van Dentergem. Het kwam tot een steekpartij waarbij het slachtoffer in de buik werd gestoken. L. strompelde nog naar huis, maar werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand was relatief snel stabiel.



De uitbater bekende dat hij uithaalde met een mes, maar de precieze aanleiding voor de feiten is voorlopig nog onduidelijk. In ieder geval kwam het in het verleden al vaker tot conflicten tussen beide betrokkenen.

Door de aanhoudende problemen in de pitabar besloot burgemeester Koenraad Degroote enkele dagen na de feiten om de zaak drie maanden te sluiten.

