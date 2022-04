Uit het archief: Arno’s meest iconische interviews

Meer rock 'n roll bij zijn coiffeuse dan in de samenleving

In 2017 schittert Arno op de Paulusfeesten in Oostende. In het interview backstage vertelt hij hoe het de rock ’n roll vergaan is. Volgens Arno is er vandaag de dag ‘meer rock ’n roll bij zijn coiffeuse', dan in de samenleving.