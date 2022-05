Uil Iggy na anderhalf jaar ontsnapping weer bij baasje

Het bijna ondenkbare is gebeurd: na anderhalf jaar is de weggevlogen uil Iggy uit Diksmuide weer herenigd met haar baasje. De uil was ontsnapt, maar vandaag heeft de brandweer haar kunnen vangen in Koekelare.

Een Siberische oehoe ontsnapte anderhalf jaar geleden uit haar kooi in Diksmuide. Enkele dagen geleden heeft een inwoner hem zien zitten op zijn terras, in Koekelare. Vandaag is brandweer Westhoek ter plaatse gekomen om het beestje te vangen. "De uil was licht verzwakt en is daarom naar het opvangcentrum in Oostende gebracht voor een check-up", vertelt brandweerman Margo Cauwelier die ervoor zorgde dat de uil gevangen kon worden.

Intussen hebben de baasjes laten weten dat ze de uil weer mogen ophalen. "Voor ons heeft de uil een hele emotionele waarde, we zijn blij dat ze terug bij ons en haar vriendjes zal zijn." De uil was een cadeau van de eigenaars moeder, die kort erna overleed.