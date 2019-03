UCI wil "vrouwonvriendelijke" banner E3 Harelbeke weg

De banner bestaat uit twee gebodypainte bloemenmeisjes die samen een kikker vormen. Diezelfde meisjes zullen op de dag van de wedstrijd de winnaar kussen. Maar dat is dus niet naar de zin van de UCI, die de keuze voor de banner naar eigen zeggen betreurt.

"De UCI promoot al verschillende jaren de gelijkheid van man en vrouw in de koers met verschillende initiatieven, onder meer met een charter en documenten met ethische principes", klinkt het in een officieel persbericht. "Daarom heeft de UCI de organisator bevolen om zijn visuele promotiecampagne van al zijn communicatiekanalen te verwijderen. Indien daar geen gevolg wordt aan gegeven, overweegt de UCI om juridische stappen te zetten."

Organisatie: "geen naakte vrouwen"

Ontwerper Jacques Coussens is het daarmee oneens en ontkent dat het om naakte vrouwen gaat. "We laten hierbij weten dat wij zelf nooit gezegd of gemeld hebben dat de twee bloemenmeisjes volkomen naakt waren. Dat heeft de media de wereld ingestuurd. Ze hebben beiden een bikinibroekje in hun huidskleur aan. Wanneer je de banner van dichtbij bekijkt, kan je het zelfs zien. Hun borsten waren afgedekt om er boven te kunnen schilderen."

"Het is nooit onze bedoeling geweest om negatieve commotie te bereiken. Het is enkel de bedoeling om op een leuke unieke manier onze datum bekend te maken. Meer zit daar niet achter. Wij zijn momenteel aan het overleggen met de UCI om daarover duidelijkheid te scheppen. Wij hopen alsnog om zo onze banner te mogen laten hangen", klinkt het nog.

Declaration from the UCI concerning the visual promotion of the 2019 E3 BinckBank Classic https://t.co/y8TkDs2qPV pic.twitter.com/4JztBam8A2 — UCI_media (@UCI_media) 1 maart 2019

Niet eerste keer

De banners van de E3 lieten de voorbije jaren al enkele keren flink wat stof opwaaien. Vorig jaar prijkte een cowboy gezeten op een fiets op de banner met de leuze 'Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen?'. In 2017 poseerde een baby met tatoeages en de tekst 'E3 Harelbeke 60 jaar jong'. In 2016 was een priester de hoofdfiguur met de spreuk 'Koers is heilig, winnen is zalig'. De meest ophefmakende banner tot dusver was die in 2015 met daarop een opspelende damesjurk met blauwe slip en de spreuk 'Wie knijpt ze in Harelbeke?'. Toen werd de affiche weggehaald na een ingebrekestelling door het Instituut voor Gelijkheid tussen vrouwen en mannen.