Tyvaert bust verkiezingspamflet over vonnis

In Kortemark heeft oppositieraadslid Rita Tyvaert (Eerlijk & Bezorgd) een opmerkelijk verkiezingspamflet verspreid. In een vier bladzijden tellend 'recht van antwoord' licht ze het vonnis toe dat in juni werd uitgesproken in de rechtzaak die burgemeester Toon Vancoillie tegen haar aanspande...

In het pamflet geeft Tyvaert toe dat zij door de rechter werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1000 euro. Maar ze publiceert ook enkele paragrafen uit het vonnis, die moeten duidelijk maken dat burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) de rechtzaak helemaal niet heeft gewonnen. Het gaat ondermeer over werken in de de woning van de vader van de burgemeester, die gehuurd werd en dienst deed voor kinderopvang en ook het aankoopbeleid van nieuwe wagens bij steeds dezelfde autogarage.

De rechtzaak kwam er nadat Tyvaert in Kortermark enkele boekjes verspreidde waarin ze het beleid van de afgelopen jaren op de korrel neemt. De burgemeester werd naar eigen zeggen heel hard aangepakt in het derde boekje (2017), en startte voor de rechtbank van Eerste aanleg in Veurne een procedure wegens laster en eerroof.

Burgemeester moet 95 procent van de gerechtskosten betalen

Over de grond van de zaak - laster en eerroof in de functie als burgemeester - achtte de rechter zich niet bevoegd. Een gemeenteraadslid heeft volgens de rechter het recht om oppositie te voeren. Maar Rita Tyvaert moet wel een schadevergoeding van 1000 euro betalen wegens het aantasten van de goede naam van Vancoillie als advocaat, omdat zij hem in één van haar boekjes aanpakte als voorlopige bewindvoerder. Dat bedrag is wel maar een fractie van wat de burgemeester van Tyvaert eiste. Opmerkelijk: de gerechtskosten van ruim 2700 euro zijn door de rechter als volgt verdeeld: 95% ten laste van de burgemeester, en slechts 5% voor Rita Tyvaert.

Burgemeester Vancollie reageert verrast: "Dit vonnis dateert al van in juni, waarom komt mevrouw Tyvaert nu op vier dagen voor de verkiezingen met een recht van antwoord? In het recht van antwoord heeft zij enkele uittreksels uit het vonnis gehaald die haar goed uitkomen. Ik heb beroep aangetekend tegen het vonnis, maar een uitspraak valt pas volgend jaar te verwachten".