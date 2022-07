Twintigtal bewoners geëvacueerd na brand in assistentiewoningen in Brugge

Dinsdagavond ontstond een brand in assistentiewoningen langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden alle bewoners tijdig evacueren. De brand was na een uur onder controle. Het medisch rampenplan werd afgekondigd.

Rond 21.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brand in assistentiewoningen langs de Blankenbergse Steenweg. Agenten en brandweerlui slaagden erin alle 21 bewoners tijdig te evacueren. Een bewoner werd afgevoerd met tekenen van een CO-vergiftiging. Ook een hulpverlener werd overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Medisch rampenplan

Rond 22.15 uur had de brandweer de brand onder controle. Een technisch defect in een van de keukentjes ligt aan de basis van de brand.

Naar aanleiding van de brand werd het medisch rampenplan opgestart. De bewoners van de assistentiewoningen worden overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt, waar psychosociale hulpverleners hen opvangen. “Samen met de hulpverleners nemen we zelf contact op met de families van de bewoners. We zorgen ervoor dat iedere bewoner terechtkan bij familie, in een andere zorginstelling in de omgeving of in een ziekenhuis in de regio”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet.