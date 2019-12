Twintiger riskeert 5 jaar voor kindermishandeling

Hij sloeg het tweejarige kind zo hard dat het een hersenbloeding opliep. Toen de peuter deze zomer in comateuze toestand naar de spoedafdeling werd gebracht, viel de verdenking meteen op de vriend van de moeder. Het kindje was eerder al opgenomen in het ziekenhuis met verwondingen, telkens als het bij de vrouw en haar Nederlandse partner logeerde. Het was de beklaagde die het slachtoffertje samen met de oma naar het ziekenhuis bracht. "Hij beweerde dat het kind was gevallen in de douche, maar de arts stelde vast dat dat niet mogelijk was", zei het openbaar ministerie vandaag. "Het was bovendien al de derde keer in korte tijd dat de peuter in het ziekenhuis werd opgenomen."

Codetaal

Het slachtoffertje liep door de mishandeling een hersenbloeding op en was tien dagen in levensgevaar. Het is nog altijd aan het revalideren. Volgens de voogd ad hoc behandelde de Nederlander het kind op een onmenselijke manier. "Hij deelde slagen uit, schopte het slachtoffer en trok plukken haar uit. Hij ontwikkelde zelfs een soort codetaal zodat het kindje wist dat het stil moest zijn, of anders zouden er slagen volgen." De beklaagde zei dat hij zelf niet kan begrijpen waarom hij dat deed. "Ik walg van mezelf", zei hij. Volgens zijn advocaat werd de man zeer streng opgevoed en gebruikte hij dezelfde straffen voor het slachtoffer. Hij riskeert een effectieve celstraf van 5 jaar. Er werd ook een schadevergoeding van 35.000 euro gevraagd. Vonnis op 23 december.