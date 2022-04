Twintiger overvalt bejaarde man met mes van 40 cm: "Ik had geld nodig"

Een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Woluwe is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor een gewapende overval in Ichtegem. In een bankkantoor werd een tachtiger van zijn portefeuille beroofd.

Het slachtoffer fietste op 14 februari 2021 rond 10.30 uur naar het ING-kantoor in zijn gemeente. De toen 84-jarige man wilde 130 euro afhalen uit een bankautomaat. Plots stapte echter nog iemand het gebouw binnen. Toen het slachtoffer net zijn kaart in de gleuf had gestoken, kwam de beklaagde vlak naast hem staan. De overvaller haalde een mes van 40 centimeter boven en maakte een steekbeweging richting de buik van de bejaarde man. Van de schrik kwam het slachtoffer ten val. De beklaagde nam de benen met zijn portefeuille.

Zes dagen later werd een Peugeot 307 aan een verkeerscontrole onderworpen door de politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke. In de middenconsole werd de gestolen portefeuille aangetroffen. Enkele documenten van het slachtoffer zaten er nog in, maar ongeveer 300 euro cash was verdwenen. Mohamed T. zat die bewuste dag als passagier in de Peugeot. Hij bleek dezelfde kledij te dragen als de overvaller op de camerabeelden van de bank.

Schadevergoeding

Tijdens een eerste verhoor beweerde de twintiger dat hij de portefeuille gewoon ergens op de grond had gevonden. Bij de onderzoeksrechter legde hij toch bekentenissen af. De Brusselaar gaf zelfs toe dat hij de overval had voorbereid. Zo had hij het keukenmes van thuis meegenomen. De beklaagde stond bovendien een tijdje op de uitkijk aan het bankkantoor. "Ik had gewoon geld nodig, klonk zijn uitleg." Mohamed T. wordt in Brussel ook verdacht van schriftvervalsing en oplichting.

De verdediging vroeg met succes om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Intussen zou de beklaagde zich immers herpakt hebben, onder andere door zijn studies te hervatten. Aan de burgerlijke partij moet hij een schadevergoeding van bijna 3.000 euro betalen.