Tweesterrenrestaurant De Jonkman in Brugge gaat pas open op 17 juni, ook al mag het waarschijnlijk vroeger van de Nationale veiligheidsraad.

Chef Filip Claeys en zijn team hebben verschillende dagen nodig voor om alles klaar te krijgen, en er zijn ook nog heel veel onzekerheden. Hoeveel volk mag er over de vloer komen, met hoeveel mogen ze aan tafel, hoe verloopt de bediening, enzovoort enzovoort. De take away service blijft wel bestaan, en als je dat wil, komt Filip Claeys gewoon bij je thuis koken.