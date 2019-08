Tweeling is 'Jobstudent Van Het Jaar' in Ieper

In Ieper zijn Ilona en Laura Vandenbulcke uitgeroepen tot de beste 'Jobstudenten Van Het Jaar'. De tweeling van 23 jaar werkt in het privé-WOI-museum Hooge Crater.

Ilona en Laura (23) werken intussen al bijna zeven jaar als jobstudent bij het zelfstandig gerunde, private eerste-wereldoorlogmuseum Hooge Crater in Ieper.

"Het was hun allereerste studentenjob en al die jaren zijn ze trouw gebleven", vertelt hun werkgever en zaakvoerder van het museum met themacafé, Niek Benoot. "Ze werken hier tijdens vakanties en de weekends en geen taak is hen teveel. Al die jaren kwamen ze nog nooit te laat! Ze helpen in de keuken, zorgen voor de bediening in het café, ze verwelkomen de bezoekers van het museum aan de onthaalbalie... en alles met de glimlach. Ze volgend trouwens allebei de cursus van infopunt Toerisme Westhoek en van Q-label Westtoer. Ook gaan ze mee naar activiteiten van Horeca Ieper, waarvan ikzelf bestuurslid ben."

Laura studeerde zonet af als criminologe en Ilona is logopediste, met extra specialisatie 'zorg'. "Daarmee komt nu een einde aan hun loopbaan als jobstudent. Maar ze hebben al aangegeven dat ze hier als flexijobber tijdens het weekend aan de slag willen blijven, van zodra ze aan het werk zijn", klinkt Niek Benoot gerustgesteld. "Hun vertrek zou een groot verlies zijn. Ze horen hier gewoon thuis. Wanneer ze er een keer niet zijn, vragen de klanten er expliciet naar."

Trouwe bezoekers weten intussen dat Laura haar festivalbandjes rechts draagt en Ilona links. Op die manier kunnen ze de identieke tweeling uit elkaar houden. Maar bij occasionele bezoekers leidt de verwarring tussen de twee jobstudentes vaak tot grappige misverstanden.

Studentenarbeid blijft toenemen dankzij soepel statuut

Onder druk van UNIZO werden de voorwaarden om in het (zowel voor werkgever als werknemer) voordelige jobstudentenstatuut te werken aanzienlijk versoepeld. Zo mogen jobstudenten vrij doorheen het jaar werken, zolang ze zich maar houden aan het maximum van 475 uren per jaar. En die versoepeling werpt vruchten af.

Zo deden het afgelopen jaar 62.753 werkgevers een beroep op jobstudenten, een stijging met 5 % ten opzichte van 2017, blijkt uit cijfers van de RSZ. Ook het aantal jobstudenten zelf nam toe. Zo waren er in 2018 544.752 jobstudenten aan de slag, of 4 % meer dan het jaar ervoor.