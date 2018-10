Tweekamp Tielt: Wat hebben we geleerd?

Het water tussen burgemeester van Tielt Els De Rammelaere (N-VA/Open Vld+) en Vincent Byttebier, fractieleider van oppositiepartij CD&V, is bijzonder diep. Dat is vanmiddag gebleken tijdens ons debatprogramma Tweekamp.

CD&V verwijt de meerderheid nog altijd dat ze zes jaar geleden een anticoalitie heeft gevormd tegen de grootste partij. De burgemeester zegt dan weer dat de christendemocraten deze legislatuur vooral projecten hebben tegengewerkt. In elk geval: het is een legislatuur geweest met veel hindernissen. "Ik denk dat de talrijke interviews van de voorbije jaren genoeg bewezen hebben dat het bestuur toch wel wat kansen heeft laten liggen hé", zegt Vincent Byttebier.

Verkeer

Duidelijke taal dus van de oppositie. Er is de voorbije legislatuur te weinig gerealiseerd: de collegesite ligt er nog verlaten bij en ook een oplossing om het zware verkeer uit het centrum van de stad te weren. "De verantwoordelijkheid ligt bij Administratie Wegen en Verkeer. Het is voor hen geen prioriteit, dat bleek uit hun tellingen", zegt de burgemeester. "We hebben nieuwe tellingen aangevraagd".



Financiën

De meerderheid maakt zich dan weer sterk dat ze de financiële toestand van de stad weer gezond heeft gekregen. Een slechte situatie die ze wijt aan financieel wanbeleid van het vroegere bestuur, CD&V dus. "Zij gaven elk jaar meer uit dan er binnen kwam. Dat kan natuurlijk niet, dat is duidelijk", zegt burgemeester Els De Rammelaere. "Ik denk te mogen zeggen dat we de situatie hebben rechtgetrokken"

Anticoalitie

Het botert dus niet zo goed tussen de huidige meerderheid en de vroegere. Dat N-VA, Open VLD, Sp.a en Groen na de verkiezingen van 2012 samen een anticoalitie hebben gevormd tegen CD&V zit de partij nog hoog. Straks samen een coalitie vormen lijkt dus niet meteen mogelijk. Maar uiteindelijk zal het afwachten zijn hoe de inwoners van Tielt erover denken en hoe de kaarten liggen na 14 oktober.