In Tweekamp plaatsen we de burgemeester en één van zijn uitdagers uit een West-Vlaamse stad tegenover elkaar. Vandaag kwam Diksmuide aan bod.

Als het even kan, dan wil N-VA volgende legislatuur mee besturen in Diksmuide. Dat heeft lijsttrekker Luc Coupillie vanmiddag gezegd in ons debatprogramma Tweekamp. Maar burgemeester Lies Laridon van CD&V loopt er niet wild van. Zij wil de huidige coalitie met sp.a verderzetten. In het debat waren de twee uitdagers het er wel over eens dat er naast de geplande kwartring ook een Noorderring moet komen om het verkeer uit de stad te halen.

Herbekijk het debat