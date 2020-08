In Lichtervelde zijn vandaag 200 varkens om het leven gekomen in een stalbrand. Dat bevestigt brandweerzone Midwest. De brand was snel uitgedoofd, maar de stal brandde volledig uit.

De brand brak woensdagochtend uit in een stal in de Beverenstraat. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al grotendeels gedoofd door zuurstofgebrek. Wel brandde de volledige stal uit. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting.