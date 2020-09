Tweedeverblijvers willen betere band met kustgemeenten

TweRes, een nieuwe belangenvereniging van tweedeverblijvers die nu zowat 300 leden telt, wil een betere verstandhouding met de stad of gemeente waar ze een appartement of caravan hebben.

Vooral de lockdown, waar ze plots niet meer welkom waren aan de kust, zijn ze nog niet vergeten. Ze hebben vanmorgen voor het eerst overlegd met een kustburgemeester. De primeur was voor Steve Vandenberghe van Bredene.

"We willen hier een lokaal pilootproject opstarten om te zien hoe we concreet zo'n samenwerking kunnen opstarten", zegt Marie-Anne Coninxs van Tweres. "En dat hopen we uit te breiden naar andere gemeenten".

Taks

Bredene heeft een mooie mix van tweedeverblijvers in appartementen en caravans. En de burgemeester heeft wel oren naar de verzuchtingen van de nieuwe belangengroep. Burgemeester Vandenberghe: "We moeten ook de frustratie wat uitklaren waarin zij het gevoel hadden dat de tweedeverblijvers werden gestigmatiseerd. Ze wilden zich houden aan de maatregelen. En dat gaat niet alleen om rijke mensen. Velen hebben er hard voor gewerkt. Ik begrijp dat ze zich niet zo goed hebben gevoeld. We moeten niet boven hun hoofd beslissingen nemen".

Rest nog een belangrijke kwestie: die van de tweedeverblijftaks. "Wij kijken niet tegen een tweedeverblijfstaks aan. Maar in bepaalde gemeenten worden onrechtmatig taksen geïnd. Daar is bezwaar tegen en dat gaan we onder de loep nemen".