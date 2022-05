Tweedeverblijvers moeten belastingen van coronajaar 2020 terugkrijgen

Volgens de Brugse rechter moest het koppel de gemeentebelasting niet betalen, omdat het door de lockdown niet naar zijn buitenverblijf mocht gaan. Deze zaak kan een precedent vormen voor vele ander tweedeverblijvers, zegt advocaat Bart Engelen.

“We zien dat het aantal dossiers alleen maar blijft toenemen. Het is begonnen bij een aantal tientallen tweedeverblijvers, dat is dan beginnen uitgroeien naar honderden. Ik denk dat we nu al van duizenden kunnen spreken. Dan spreek ik niet alleen over de mensen die via ons kantoor aan de groepsvordering deelnemen. Er zijn ook nog andere instanties die de kat de bel hebben aangebonden.”

Een procedureslag met de kustgemeenten dreigt als die gemeenten zich niet neerleggen bij een uitspraak als deze en beroep aantekenen.

Reactie burgemeester Koksijde: "De enige winnaar hier is de advocaat"

De burgemeester van Koksijde – Marc Vanden Bussche – reageert verontwaardigd maar zelfzeker op de uitspraak van de rechtbank. De gemeente gaat in beroep en de burgemeester wil de problematiek aankaarten op een hoger politiek niveau. "Wij gaan uiteraard in beroep tegen dat vonnis en we gaan uitkijken hoe de verdere rechtspraak evolueert. Ik denk dat er op termijn maar één winnaar is, en dat is de advocaat zelf, die natuurlijk reclame maakt voor zijn winkel."

"Het is toch eens tijd dat ik dit eens aankaart in Brussel. De minister van Binnenlandse Zaken eens duidelijk maak dat dit een correcte taks is want op den duur heb ik de indruk dat wij gezocht worden. Men maakt er een spelletje van en men misleidt de mensen die denken dat ze ook in beroep moeten gaan. Ze geven daar veel geld aan uit, ze betalen hun advocaten en keren dan van een kale reis maar dan van een kale reis thuiskomen."