Tweede warmste dag ooit in West-Vlaanderen

In onze provincie is 19 juli 2022 de tweede warmste dag ooit, sinds de start van de metingen. In Koksijde is officieel 37,7 °C gemeten. De officiële resultaten zullen nog hoger zijn", zegt weerman David Dehenauw.

Het KMI had vandaag code rood afgekondigd in West-Vlaanderen. De gemeten temperatuur in Koksijde ligt momenteel op 37,7 °C. "Voor de officiële resultaten zal dat eerder 38 à 39 graden zijn. Ook aan de Franse grens noteren we hoge temperaturen", zegt weerman David Dehenauw.

De warmste dag ooit in onze provincie was op 25 juli 2019. Toen was het zo'n 40 graden in Koksijde.

In het algemeen is er een nieuw dagrecord. In Ukkel was het 36,4 °C. Het oud record was in 2006 nog 36,2 °C. Het definitieve resultaat is pas later gekend.

Extreme temperaturen

Volgens een andere bron zijn dit de maximumtemperaturen in West-Vlaanderen, gemeten om 17 uur. Daar spant Sint-Joris, in Beernem, de kroon met 38,9 °C.