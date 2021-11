Tweede kans voor fietspadverbinding tussen Beernem en Wingene

Ze vraagt daarvoor ook een nieuwe vergunning aan. De eerder omgevingsvergunning werd vernietigd.

Alternatievenonderzoek

In het te hernemen onderzoek zullen alle relevante varianten afgewogen worden op hun impact. Want onder meer de aanwezigheid van vleermuizen in het beschermde gebied zorgde ervoor dat het geplande fietspad niet kon afgewerkt worden.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "In dit complexe dossier, waar fietsveiligheid lijkt te botsen met natuurwaarden, zetten we nu noodgedwongen een stap terug. Dat is zeer jammer. Maar het blijft onze ambitie om ook hier een veilige fietsverbinding te realiseren"