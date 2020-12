Twee zwarte verkeerspunten worden weggewerkt

Het gaat om gevaarlijke kruispunten in Oostende en Brugge waar al verschillende ongevallen gebeurden. In Brugge gaat het om het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold-I-laan, waar twee jaar geleden nog dit dodelijk ongeval gebeurde. Daar wordt het fietspad apart gelegd zodat fietsers vrij rechtsaf kunnen slaan. Ze zullen ook apart groen licht krijgen, zodat er geen conflicten meer kunnen ontstaan met het ander verkeer. In Oostende pakken ze dan weer het kruispunt voor de Kennedyrotonde met de Gistelsesteenweg aan. Daar komt een extra rood licht en ook een snelheidscamera.

