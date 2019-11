Twee zieke tijgers ingeslapen in Bellewaerde

In het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn twee Bengaalse tijgers ingeslapen. Kiara en Mira waren chronisch ziek en hadden verschillende bijkomende medische problemen.

"De tijgers zijn al 18 jaar oud terwijl ze in het wild gemiddeld 12 jaar oud worden. De laatste maanden merkten we dat hun eetlust was verminderd en dat ze agressief waren tegen elkaar. Dat is een teken dat er iets aan de hand is", aldus directeur Stefaan Lemey.

In samenspraak met de UGent werd een onderzoek uitgevoerd met een team van cardiologen. Daaruit bleek dat beide tijgers aan nierfalen leden en een lekkende hartklep hadden. Ook was er sprake van spondylose, een ziekte aan de wervelkolom. Een van de tijgers had een hernia in de nek en de andere had twee tumoren.

"Het zou niet juist zijn om die dieren op zo'n manier nog te laten verder leven. In overleg met de UGent en de dierenarts hebben we besloten om hen te laten inslapen", vertelt Lemey. Bellewaerde bekijkt nu of het twee andere tijgers kan ontvangen. "We hebben al 40 jaar tijgers en ze hebben hier een grote stalling. Onze verzorgers hebben enorm veel ervaring, dus de kans is groot dat we nog tijgers zullen krijgen"