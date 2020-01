Twee zeehonden vrijgelaten in Blankenberge

Ondertussen zijn ze voldoende aangesterkt om opnieuw de zee in te gaan.

De twee zeehondjes Oscar en Groovy spoelden verzwakt aan op het strand. Oscar werd gevonden in juli op het strand van Middelkerke en woog nog 11,8 kilogram. Het dier had verschillende wondjes en een oogontsteking. Ondertussen weegt de zeehond 40,5 kilogram en kan hij worden vrijgelaten. Groovy werd zwaar verzwakt gevonden in Oostduinkerke en woog nog 14 kilogram. Ondertussen is het dier aangesterkt en weegt het al 36,5 kilogram. Beide dieren werden dinsdag terug vrijgelaten in zee. Momenteel verblijft er nog één zeehond in het opvangcentrum van Sea Life. Het dier werd begin dit jaar gevonden in de duinen van Bredene. Het was zwaar uitgeput en verzwakt maar is nu aan de beterhand. Deze periode is doorgaans het begin van het seizoen van de grijze zeehond. "Door het stormweer verwachten we nog aangespoelde zeehonden. Maar het hangt enorm af van de weersomstandigheden", vertelt verzorger Jonathan Meul.