Twee witte torens Harelbeke verdwijnen

De bekende twee witte torens in Harelbeke, aan de Leie, zullen verdwijnen. Een bouwbedrijf uit de buurt heeft het terrein gekocht en die torens staan in de weg.

Hun bouwvergunning is goedgekeurd en de afbraak begint volgend jaar. De skyline van Harelbeke verandert straks dus ingrijpend. De bouwvergunning van het bedrijf is al goedgekeurd. In de torens zat ook een valk die er broedde. De nesten zijn onder begeleiding van Natuurpunt verplaatst naar de toren van de Sint-Salvatorkerk.

“De elektriciteitscentrale zelf, het groot gebouw, blijft bestaan. Alles errond verdwijnt, onder andere die twee torens die in de weg staan voor het laden en lossen. Ze hebben daar een bouwvergunning voor aangevraagd. Dus, dat bedrijf gaat naar daar verhuizen en die twee torens gaan wellicht tegen de vlakte in de eerste helft van volgend jaar", aldus Francis Pattyn, schepen van stad Harelbeke.