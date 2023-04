Twee wielertoeristen zwaargewond na aanrijding met motor

Toen een 55-jarige motorrijder uit Wevelgem een groep wielertoeristen wilde kruisen in de Vijfstraat in Pittem, liep het mis. Twee wielertoeristen kwamen daarbij ten val en liepen zware verwondingen op. De slachtoffers, een 49-jarige wielertoerist uit Damme en een 55-jarige wielertoeriste uit Beernem, werden ter plaatse verzorgd door de MUG-dienst. Ze werden daarna naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. Ook de motorrijder raakte gewond bij het ongeval en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Niemand van hen verkeerde in levensgevaar.