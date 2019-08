Twee West-Vlaamse vrienden sterven in Duitsland in auto

Op de parking van VFB Stuttgart in Duitsland zijn twee West-Vlaamse jongemannen levenloos aangetroffen in hun geparkeerde auto. Het gaat om een man van 22 uit Aalbeke en een man van 21 uit Moorsele.

De twee zouden in hun slaap gestorven zijn door het inademen van benzinedampen die uit een lekkende jerrycan kwamen.

Zondagavond had een getuige de politie gealarmeerd nadat hij twee mensen roerloos had aangetroffen in een geparkeerde auto. De brandweer werd erbij gehaald om de auto te openen. Uit de wagen haalden de hulpverleners de lichamen van de twee jonge twintigers. Volgens het onderzoek van de politie zou er geen kwaad opzet in het spel zijn. De twee jongemannen zouden allicht besloten hebben om de nacht van donderdag op vrijdag door te brengen in de auto op de parking van VFB Stuttgart. Giftige benzinedampen zouden de twee fataal zijn geworden.