Twee West-Vlaamse kastelen decor voor 'Kerstmagie'

Zes Vlaamse kastelen openen hun deuren voor het familiespektakel 'Kerstmagie'. In West-Vlaanderen zijn dat de kastelen van Vlamertinge en Wijnendale, bij Torhout. Focus-WTV ging zaterdagavond op bezoek in Wijnendale.

De musicalspektakels zijn een organisatie van Historalia. Het productiebedrijf wil met 'Kerstmagie' naar eigen zeggen het roemrijke Westerse verleden in al haar glorie laten herrijzen. Het is ook meer dan theaterbeleving, want het publiek komt uitzonderlijk op plaatsen in de kastelen die niemand anders te zien krijgt.

De voorstellingen in de kastelen van Vlamertinge en Wijnendale lopen nog tot 23 december. Ook de kastelen in Westerlo, Laarne, Sint-Truiden en Hingene zijn decors voor gelijkaardige spektakels.