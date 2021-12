Twee West-Vlaamse experimentele woonprojecten krijgen overheidssteun

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele verdeelt 900.000 euro over zes experimentele lokale woonprojecten, waarvan twee in West-Vlaanderen. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt.

Diependaele lanceerde begin dit jaar een oproep voor vernieuwende of experimentele lokale woonprojecten. Dit kan blijken uit de doelgroep tot wie het project zich richt, de methodologische aanpak van het project of de bevordering van de afstemming en samenwerking met andere actoren op het vlak van wonen.

De minister keurde nu zes projecten goed, die van start gaan in 2022. Ze kunnen rekenen op 150.000 euro Vlaamse subsidies voor drie werkingsjaren. Twee West-Vlaamse projecten krijgen ook steun.

Het eerste project is 'Goed wonen en woonhygiëne' in de regio Izegem (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke), dat vervuilde woonsituaties wil aanpakken en samen met bewoners aan de slag gaat voor goede en gezonde woningen.

Het tweede is de transformatie van naoorlogse woonwijken in het Leiedal (Zwevegem, Kuurne en Deerlijk). Daar wordt een methodiek ontwikkeld om woonwijken toekomstbestendig te transformeren en de sociale cohesie in de woonwijken te versterken op een inclusieve manier.