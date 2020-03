Twee West-Vlaamse dames in De Mol

Els (51) uit Tielt

De ouderdomsdeken van de groep komt uit West-Vlaanderen. Met vier volwassen dochters zijn de vrouwen aan de macht ten huize Els, al heeft ze sinds kort ook een eerstekleinzoontje. Els geeft les in het eerste leerjaar en is geëngageerd: ze is al jarenlang voorzitster van Femma in Aarsele. “Mensen die me goed kennen denken dat ik een open boek ben, maar ze weten niet dat ik ook heel goed kan zwijgen als het nodig is.”

Jolien (25), West-Vlaamse uit Gent

Guitige en energieke West-Vlaamse die na haar studies is blijven plakken in Gent. Jolien verdient de kost bij de bank, waar ze via sociale media alle communicatie met klanten verzorgt. Observeert de wereld met grote ogen van achter haar grote brilglazen, maar neemt nooit een blad voor de mond. “Ik heb mezelf een persoonlijk doel gesteld bij deze reis, en dat is om nergens ‘neen’ op te zeggen. Als het op mijn weg komt, doe ik het gewoon.”