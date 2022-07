Twee wagens de gracht in langs de E40

Zaterdagnamiddag gebeurde een ongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren op de E40 ter hoogte van Steenkerke bij Veurne. Een personenwagen en een lichte vrachtwagen met Poolse nummerplaat kwamen in botsing en belandden nadien allebei in de gracht langs de autostrade.

De wagen met Poolse nummerplaat kantelde en kwam op zijn dak in een diepe gracht terecht. Niemand zat gekneld in de voertuigen en er vielen geen zwaar gewonden. De brandweer moest enkele takken van bomen en struiken verwijderen om de voertuigen te takelen. Door het ongeval en de takelwerken was er enige tijd hinder op de E40 richting Jabbeke.