Ze zijn elk twee legislaturen burgemeester geweest en hebben hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van de gemeente.

In 1983 wordt Noël Demeulenaere van de partij ‘Welvaart Door Vrede” burgemeester van Wielsbeke en hij zal dat twee legislaturen blijven. In die periode werkt hij ook voor de Beaulieu groep. Demeulenaere wordt opgevolgd door Georges Lambrecht van dezelfde partij. Lambrecht blijft burgemeester tot 2007. De eretitel is een heel bijzonder en ook emotioneel moment.