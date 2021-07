Twee verdachten overval op Scouts voorgeleid

"De opgepakte dader ging al snel over tot bekentenissen en dezelfde middag werden drie kompanen opgepakt", schrijft de krant. "Naast de overvallen in Belsele en Steendorp zouden ze mogelijk in aanmerking komen voor nog andere criminele feiten. Het gaat om vier jonge twintigers, autochtonen van Belgische nationaliteit."

Het parket geeft geen commentaar "in het belang van het onderzoek".

