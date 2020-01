Twee verdachten blijven in cel voor inbraak juwelier De Panne

De raadkamer in Veurne heeft de aanhouding van twee twintigers met een maand verlengd op verdenking van een inbraak bij een juwelier in De Panne.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De arrestatie kwam er volgens de politie dankzij een alerte getuige.

Bloedspoor

De politie van de zone Westkust werd woensdagavond rond 20.30 uur opgeroepen voor een inbraak. De getuige had immers gezien hoe twee mannen de zijruit van een juwelierszaak in de Zeelaan in De Panne kapotsloegen. De daders graaiden juwelen uit de vitrine en sloegen daarna te voet op de vlucht.

Bij de feiten had een van hen echter verwondingen opgelopen, waardoor de politie het bloedspoor kon volgen. Op die manier kwamen de speurders vrij snel uit bij een appartement, waar de verdachten verbleven. Het bleek te gaan om een 27-jarige Libiër en een 24-jarige Tunesiër. In het appartement werden trouwens niet alleen de twee verdachten, maar ook een deel van de buit aangetroffen.

