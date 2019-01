Twee verdachten aangehouden voor schijnhuwelijken

De onderzoeksrechter in Ieper heeft twee van de zeventien mensen die opgepakt waren in een groot dossier van schijnhuwelijken, aangehouden.

De voorleidingen namen bijna de hele dag in beslag. De aanhoudingen komen er na gelijktijdige huiszoekingen gisteren in Ieper, Brussel en Portugal. De politie viel binnen in 18 huizen en winkels. Vanuit Brussel regelde een bende tientallen schijnhuwelijken tussen Pakistanen en Portugese vrouwen. Door met een Europese te huwen bekwamen ze hier verblijfsrecht. Het was de dienst bevolking in Ieper die de verdachte huwelijksakten opmerkte. Dat er maar twee aanhoudingen zijn, betekent niet dat de anderen later niet voor de rechtbank zullen moeten verschijnen.

