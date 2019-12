Twee verdachten aangehouden voor brandstichting Anzegem

Er zijn twee verdachten aangehouden voor brandstichting in een woning in Anzegem. Een man van 36 en een vrouw van 33, allebei uit Ledegem. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze een matras in brand staken.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werden de brandweerkorpsen van Kluisbergen (hulpverleningszone Vlaamse Ardennen) en Belgiek uitgestuurd naar een rijwoning langs de Steenovenstraat in Anzegem. Buurtbewoners merkten omstreeks kwart voor één rookontwikkeling uit een woning die momenteel te koop staat en verwittigden de brandweer.

Die had het vuur snel onder controle en kon de schade beperken tot de slaapkamer zelf, al is er elders in de woning ook rookschade. Op het ogenblik van de brand was niemand in de woning aanwezig. Eens het vuur geblust was, haalden de brandweerlui de slaapkamer leeg en werd de woning geventileerd.