In de zaak van mogelijke gijzeling en foltering in Diksmuide heeft de onderzoeksrechter twee verdachten aangehouden. Een man en een vrouw van 39. Een derde verdachte is vrij onder voorwaarden.

Dinsdagavond vallen speciale eenheden van de politie enkele woningen binnen in het centrum van Diksmuide. Ze doen dat nadat een gewonde twintiger zich had aangemeld bij de politie. Hij was naar eigen zeggen 30 uur in z’n woning vastgehouden en mishandeld, maar kon ontsnappen. Later op de avond zijn drie verdachten gearresteerd. Twee van hen zijn nu dus aangehouden.