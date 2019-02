Twee verdachte personen opgepakt na achtervolging

Donderdagmiddag kreeg de dispatching van politiezone Westkust een melding van twee personen die zich verdacht gedroegen ter hoogte van de Dijk in Adinkerke. Het SRT (snelle respons team) dat op dat moment in de buurt patrouilleerde in het kader van inbraken kon de verdachte personen snel lokaliseren. Bij de controle van hun identiteit zette de twee het op een lopen.

Illegaal in het land

Een interventieploeg in de buurt leverde snel bijstand waardoor 1 verdachte onmiddellijk onderschept kon worden. De tweede verdachte werd even later nog in de tuin van een omwonende gespot. De ruiters van de Federale Politie die in het kader van transitmigratie regelmatig patrouilleren langs de landsgrens waren eveneens in de buurt en zette meteen de achtervolging in. Zij konden de tweede verdachte vatten in een gracht in de Duinkerkekeiweg. Tijdens de fouille werd bij 1 van hen een kleine hoeveelheid hasj gevonden.

De 18 en 22-jarige betrokkenen van Irakeense afkomst bleken illegaal in het land te verblijven en werden ondertussen overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.