Twee vechtpartijen in Koksijde, twee personen afgevoerd naar ziekenhuis

In Koksijde hebben vannacht twee vechtpartijen plaatsgevonden. Daarbij zijn twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis. Één man werd bestuurlijk aangehouden. Hij was agressief tegen de politie en ambulanciers, dat bevestigt de politiezone Westkust.

De eerste vechtpartij vond plaats om 3 uur op het Astridplein in Koksijde. Daar liep een discussie over een loslopende hond uit de hand en gingen vier jongeren met elkaar op de vuist. Uiteindelijk raakte ook een 41-jarige man gewond. Hij werd afgevoerd naar AZ West in Veurne.

Om 5 uur werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij op de openbare weg in de Albert I Laan in Oostduinkerke, voor een café. Daar gingen enkele Fransen aan het vechten met enkele jongeren uit de streek. De politie kon de gemoederen bedaren, maar één van de Fransmannen bleef kabaal maken.

"Hij gedroeg zich bijzonder agressief tegen de politie en weigerde verzorging. Hij was ook agressief tegen ambulanciers. De man werd bestuurlijk aangehouden voor verstoring van de openbare orde", klinkt het bij de politie. Bij deze vechtpartij raakte een 28-jarige man uit Oostduinkerke gewond. Hij werd afgevoerd naar AZ Veurne.