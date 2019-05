Twee transmigranten in Jabbeke uit vrachtwagen met veevoeder geplukt

Op de snelwegparking in Jabbeke zijn dinsdag twee mensen uit Eritrea uit een vrachtwagen met veevoeder geplukt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De 17-jarige transmigranten zaten in een lading meel die tot hondenbrokken zou worden geperst.

De politie kreeg dinsdagochtend een melding binnen over de vermoedelijke aanwezigheid van verstekelingen in een vrachtwagen op de bewuste parking langs de E40. Twee Eritreeërs, allebei 17 jaar oud, werden inderdaad uit de vrachtwagen bevrijd. De vrachtwagen was geladen met meel dat zou dienen om te worden geperst tot hondenbrokken.

De vrees bestond dat nog meer mensen zich tussen of onder het meel verstopt hadden. De brandweer probeerde de lading met stokken te controleren, maar kon op die manier geen volledige zekerheid geven. Daarom werd de vrachtwagen in Zeebrugge nog door de scanner gehaald. Op die manier nam de operatie in totaal drie uur in beslag.

"Verstikking tussen het meel"

Het parket legt uit dat in dergelijke gevallen absoluut geen risico kan genomen worden. "We willen voor honderd procent uitsluiten dat er mensen zouden omkomen door verstikking tussen het meel", aldus procureur Frank Demeester. Bij een gelijkaardig incident in april 2018 werden transmigranten in de haven van Zeebrugge aangetroffen in een trailer met opeengestapelde zetels. "Toen vonden we wel nog mensen die zich verborgen hadden tussen de met plastiek ingepakte zetels. Deze mensen vertoonden toen uitdrogingsverschijnselen en hadden verzorging nodig."