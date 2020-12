Twee transmigranten gedagvaard voor inbraak

Twee transmigranten zullen zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Ze worden gedagvaard voor inbraak in een tweede verblijf in Zeebrugge. Dat meldt het parket.

Een man merkte vrijdagmorgen via camerabewaking dat er zich personen bevonden in zijn tweede verblijf aan de Kustlaan in Zeebrugge. Het bleek om twee transmigranten, een Algerijn en een Libiër, te gaan, die bij aankomst van de politie van Brugge lagen te slapen in één van de slaapkamers.

Ze hadden een raam stukgeslagen met een steen, om daarna de woning grondig te doorzoeken, en vervolgens in het bed te gaan slapen. Voor de inbraak waren ze blijkbaar in de haven geweest.

Niet de eerste keer

Beide mannen zullen zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Brugge, waar de eigenaar ook schadevergoeding zal kunnen opeisen. Het was niet de eerste keer dat de man slachtoffer werd van inbraak door transmigranten.