Twee tot vier keer meer coronapatiënten in onze ziekenhuizen in één week tijd

In West-Vlaanderen liggen momenteel 204 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 30 op Intensieve Zorgen. Dat is bijna een verdubbeling op één week tijd. Sommige ziekenhuizen zien het aantal patiënten zelfs verviervoudigen, zoals het AZ Damiaan in Oostende. Een overzicht:

Hoe zijn die patiënten verdeeld over onze provincie?

Onze redactie belde rond en dit is het resultaat:

In AZ Damiaan in Oostende liggen vandaag 12 coronapatiënten, waarvan 3 op intensieve zorg. Vorige week waren er 3 coronapatiënten. Het aantal patiënten met Covid is dus in een week tijd verviervoudigd.

In AZ Delta in Roeselare-Menen liggen vandaag 54 coronapatiënten, waarvan 9 op intensieve zorg. Vorige week waren er 26 coronapatiënten, waarvan er 3 op 'intensive care' lagen. Het aantal patiënten met Covid is dus in een week tijd verdubbeld.

In AZ West in Veurne liggen vandaag 13 coronapatiënten, waarvan 2 op intensieve zorg. Vorige week waren er 5 coronapatiënten. Het aantal patiënten met Covid is dus in een week tijd meer dan verdubbeld. Aan dit tempo mag het niet verder gaan, zegt de directie.

In AZ Sint-Jan in Brugge liggen vandaag 22 coronapatiënten, waarvan 8 op intensieve zorg. Vorige week waren er 12 coronapatiënten, waarvan 6 op intensieve zorgen. Het aantal patiënten met Covid is dus in een week tijd bijna verdubbeld.

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper liggen vandaag 34 coronapatiënten, waarvan 4 op intensieve zorg. Daar deed de verdubbeling naar 30 patiënten zich vorige week al voor, nu is er nog een lichtere stijging in vergelijking met vorige week woensdag.

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt liggen vandaag 11 coronapatiënten, waarvan 2 op intensieve zorg. Vorige week waren er 9 coronapatiënten. Het aantal patiënten met Covid is dus lichtjes gestegen.



In AZ Zeno in Knokke-Heist liggen vandaag 6 coronapatiënten, waarvan 0 op intensieve zorg. Vorige week waren er ook 6 coronapatiënten. Hier is er dus een status quo.

De Sint-Jozefskliniek in Izegem wil geen actuele cijfers vrijgeven, maar het aantal coronapatiënten varieerde er de voorbije dagen en weken tussen 0 en 8.

AZ Groeninge in Kortrijk geeft ook geen concrete cijfers, maar vorige week was er wel een verdubbeling van het aantal coronapatiënten, en ook deze week is er forse toename, maar niet op intensieve. De bezetting is daar verrassend laag. Wel neemt de opnamevraag van Waalse patiënten toe. En dat is dan weer verontrustend, want zij hebben - dat blijkt uit de testen - een hoge positiviteitsratio.

Ook OLV van Lourdes uit Waregem wil geen concrete cijfers geven. Er is geen toename van het aantal patiënten in vergelijking met vorige week, zegt de algemeen directeur. Er is wel een enorme toename van het aantal positieve tests. "We bereiden ons voor op fase 1B, die volgende week ingaat. Dan moet de helft van de bedden op intensieve zorgen overal voorbehouden worden voor coronapatiënten. Nu - in fase 1A - is dat nog een kwart. "

Van AZ Sint-Lucas in Brugge zijn voorlopig geen cijfers bekend.

Bezoekregels respecteren

Alle ziekenhuizen benadrukken dat de druk toeneemt en roepen mensen op om de coronamaatregelen te respecteren. De huidige opnamecijfers zijn nog niet te vergelijken met de vorige golf, maar toen was alle andere reguliere zorg uitgesteld.

Nu is dat niet zo, dus de druk op het personeel neemt wel degelijk sterk toe. De ziekenhuizen roepen ook op om de bezoekregels te respecteren.