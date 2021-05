Twee scholen in Zwevegem dicht door corona

De Vrije Basisschool in Moen bleef heel vorige week dicht, en ging vanmorgen gewoon weer open. In de Kouterschool en de kleuterafdeling in Zwevegem-Knokke waren er wel besmettingen, maar bleef het vorige week bij de quarantaine van enkele klassen.

Maar nu er nog extra besmettingen zijn vastgesteld bij personeelsleden op de Kouterschool moeten alle leerkrachten en ander personeel een coronatest ondergaan en blijven ze in afzondering. In een mail aan de ouders via Smartschool laat onderwijsschepen Isabelle Degezelle weten dat de scholen daarom dichtgaan. Want ook de hoogrisicocontacten bij kinderen worden getest, desnoods moeten ook zij in quarantaine. Er is daarom ook geen noodopvang: de scholen openen pas volgende week dinsdag.

