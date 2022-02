Twee schepen op drift in windmolenpark, reddingsactie afgelopen

Op zee zijn gisteren twee schepen op drift geraakt door de storm. Ze kwamen allebei in het windmolenpark terecht. Rond 13 uur is ook de tanker versleept.

Gisteren kon een van de twee schepen versleept worden, een andere tanker zat vast in het windmolenpark voor de kust van Zeebrugge. De crisiscel West-Vlaanderen activeerde het rampenplan Noordzee. Maar door het noodweer was het deze nacht te gevaarlijk om de reddingsactie uit te voeren. "De sleepboten moesten terugkeren", zegt waarnemend gouverneur, Anne Martens.

Einde provinciale fase rampenplan Noordzee. De Maersk Nimbus veilig uit windmolenpark gesleept, geen gekwetsten en geen schade aan de windmolens. #Incident #Noordzee #StormEunice — Crisis WVL (@CrisisWVL) February 19, 2022

"Zeemanskunsten"

Een cargoschip en een tankerschip kwamen vrijdagmiddag rond 16 uur in de problemen voor de kust van Zeebrugge. Het cargoschip Diamond Sky met zestien personen aan boord heeft op eigen kracht de weg verder kunnen zetten naar Nederland. "De kapitein van het schip slaagde erin om door twee windmolenparken in Belgische en Nederlandse wateren te varen, zonder schade te veroorzaken. Dat is het werk van zeemanskunsten en een beetje geluk", legt Anne Martens uit.

Situatie tankerschip

Het tankerschip Maersk Nimbus, met een bemanning van achttien personen en met meer dan 31.000 ton brandbaar en geraffineerd product aan boord, lag de hele nacht ten anker voor de kust van Zeebrugge, dichtbij een windmolen. Het schip vaart onder Deense vlag en was onderweg van Algerije naar Antwerpen.

"Het heeft zelf te weinig kracht om in deze zware weersomstandigheden veilig van de windmolens weg te varen. Het is veiliger om de bemanning aan boord te houden dan om hen te evacueren", liet waarnemend gouverneur Anne Martens gisterenavond weten.

Onveilige situatie

Een Nederlandse sleepboot is gisterenavond vertrokken naar het tankerschip, maar deze nacht waren de omstandigheden op zee nog te gevaarlijk om zich aan de tanker vast te haken. "We blijven pogingen ondernemen, de coördinatie blijft lopen."

Zaterdagmiddag is het probleem dus opgelost.