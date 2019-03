Twee rijwoningen dreigen in te storten in Oostende

De brandweer en de politie van Oostende werden dinsdagmorgen opgeroepen omdat er in de Nieuwpoortsesteenweg mogelijk instortingsgevaar was van twee rijwoningen.

Het was een buurman die de hulpdiensten op de hoogte bracht. “Ik heb jaren in de bouw gewerkt, en zag dat dit niet meer veilig was”, klonk het. De politie zette de omgeving meteen af voor wandelaars en fietsers. “De panden zijn net verkocht, dus het is niet evident om de nieuwe eigenaars te vinden. Momenteel wordt het nodige gedaan om de veiligheid te garanderen ”, zegt politiecommissaris Carlo Smits.